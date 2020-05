Erstmals auch im Europaparlament

Schulz

Europaparlament

Die jungen Königinnen und Könige trugen nicht nur ihre Segenssprüche vor, sie machten auch deutlich, dass ihnen allen gemeinsam der Einsatz für eine gerechte Welt ist. Gleichzeitig baten siedarum, dass die Bekämpfung der Armut in Entwicklungsländern einen höheren Stellenwert in der Europäischen Union erhält und dasweiterhin ein besonderes Augenmerk auf das Schicksal von Flüchtlingen, vor allem von Flüchtlingskindern, legt.

"Euer Appell verhallt in diesem Haus nicht ungehört", versprach Schulz im Anschluss. Seine Anerkennung zeigte er mit einer persönlichen Spende, die die ungarischen Sternsinger stellvertretend entgegennahmen. Der Präsident verriet zum Schluss außerdem, dass er in seiner Heimatgemeinde in St. Sebastian in Würselen, in der er heute noch wohnt, selbst Sternsinger war. "Ich freue mich deshalb besonders, dass heute Sternsinger aus meiner Heimat dabei sind", so Schulz.