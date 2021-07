Denen zeig ich's aber!

Julia Jeker

Fürwar Schauspiel „aber wirklich ganz was Neues, wir hatten in der ganzen Grundschulzeit also in sechs Jahren im ganzen nur zwei Mal ein Theaterstück, so eine Weihnachtsspiel.“Auf die Frage, ob sie dann eher neugierig war oder Angst vor demgehabt hätte, meint die 13-Jährige: „ich war mehr neugierig. Angst hab ich keine gehabt, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie das werden würde. Es war dann schon ziemlich anstrengend, weil wir teilweise doch auch langehatten. Aber ich war positiv überrascht. Am Set waren ja doch so jeden Tag 80 bis 100 Leute. Und das viele Wochen. Bald war das wie eine richtige Familie, weil wir all das selbe wollten. Das war bald voll cool.“

Ist dir die eine oder andere Szene vom Dreh in Erinnerung geblieben?

„Das gilt fast für den ganzen Film. Die ersten zwei, drei Mal anschauen konnte ich ihn gar nicht genießen, weil mir bei jeder Szene eingefallen ist, wie wir das gemacht haben, oder dass es da besonders kalt war oder ein Tier abgehauen ist.“

Letztlich fällt Julia Jeker aber dann doch eine Szene ein: „ich glaub die haben wir 20 oder sogar 30 Mal gedreht. Da musste ich den Berg hochrennen. Das war schon anstrengend. Noch dazu musste ich in der Anschluss-Szene reden, einen Dialog führen. Und dann als wir uns den Film zum ersten Mal angeschaut hatten – war die Szene gar nicht drinnen.“

Wie oft hast du jetzt denn den Film schon gesehen?

„Auf Schweizer Deutsch so fast 20 Mal, und dann einmal auf Französisch in Lausanne und einmal auf Italienisch. Aber auch schon auf Deutsch ein paar Mal bei unserer Deutschland-Tournee, zum ersten Mal im Europapark.“