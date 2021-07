Preise für Flüchtlingsbewirtung und Anti-Minen-Engagement

Asyl

Ute Bock

Restaurant

Selen Jasmin Heinz

Zentralanatolien

Wien

Ersterer, von Freunden nur „Etap-Memo“ genannt, wurde ausgezeichnet, weil er schon im vorigen Winter begonnen hatte, einmal wöchentlich in seinemEtap in Wien-Ottakring bis zu 100 Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit "in Not" und dem Vereinzu bewirten. Für viele war es das erste Mal, dass sie inin einemund nicht in der Flüchtlingsunterkunft essen. Einmal Gäste und nicht nur waaaaaartende Asylwerber_innen. Die Stimmung eingefangen hat die junge Filmemacherin. Ihr knapp mehr als vierminütiges Video wurde bei der feierlichen Preisverleihung in der Rot-Kreuz-Zentrale in der Wiedner Hauptstraße gezeigt. Schüchtern und zurückhaltend bedankte sich der 1993 ausnacheingewanderte Jubilar – allerdings auch mit Leckereien aus dem Etap.

Zuletzt belieferte Koçak Flüchtlinge am Wiener Westbahnhof mit einem Kleinbus voller Sesamringe und anderem „Finger-Food“, die wöchentliche Bewirtung nimmt er im Oktober wieder auf – dafür haben sich auch die vier des Koehne-Quartetts, die für die musikalischen Beiträge der Preisverleihung sorgten, angesagt. „Wir wollen für und mit den Flüchtlingen musizieren.“