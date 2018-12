Keine Schuhgrößen für Mädchen: NBA-Star entschuldigt sich bei Fan

Reaktion von Curry

Mit ihrem Anliegen stieß Riley auf offene Ohren. Curry reagierte sofort – ebenfalls mit einem handgeschriebenen Brief, den er auf seinem Twitter-Account teilte. Darin verkündete er, dass er dem Mädchen ein Paar der Schuhe in ihrer Größe kostenlos zusenden werden. Die Website werde man entsprechend aktualisieren. Außerdem lud Curry seinen Fan zu einer geplanten Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 8. März 2019 in Oakland ein.