Mann findet Ehering in Brandruine fällt vor Frau auf die Knie

Ein Buschbrand hatte am Freitag Häuser in Goleta in Santa Barbara zerstört. Der Familie von Arzt Ishu Rao war keine Zeit geblieben, auch nur das nötigste zu packen, als das Feuer kam, wie der Sender CNN am Dienstag berichtete. Auch der Ring blieb zurück. Nach einigen Tagen kamen Rao und seine Frau Laura, die in dem Brand alle Besitztümer verloren hatten, um nach dem Ring zu suchen.