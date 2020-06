Japan: Smartphone mit Geigerzähler

Aus den zunehmenden Ängsten der japanischen Bevölkerung vor radioaktiver Strahlung hat der Elektronikkonzern Sharp bei seinem neusten Produkt die logische Konsequenz gezogen: Das ab Juli mit dem Branding des Mobilfunk-Betreibers SoftBank erhältliche Smartphone " Pantone 5" hat eine Funktion zur Messung örtlicher Strahlenbelastung.



Die Neuerung sei eine Reaktion auf wiederholte Anfragen, sagte der öffentlich gegen Atomenergie eintretende Unternehmenschef Masayoshi Son. Das Gerät arbeite wie ein Dosimeter und zeige auf Knopfdruck die Strahlenwerte in der Umgebung des Nutzers an. Der Messbereich reicht von 0,005 bis 9,99 Mikro-Sievert.



Ansonsten besitzt das Smartphone ein 3,7 Zoll Display, eine 4 Megapixel Hauptkamera, 0,3 Megapixel Frontkamera, ist staub- und wassergeschützt und in acht Farben erhältlich. Über den Preis des " Pantone 5" wurden keine Angaben gemacht.