Italien: 190.000 unterstützten Petition für beschlagnahmten Hund

Knapp 190.000 Italiener haben auf der Online-Plattform Change.org eine Petition für Miro unterzeichnet. Der Golden Retriever war vor zwei Wochen am 22. März in der Region Trentino von der Polizei beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht worden, weil er mit seinem Bellen einen Nachbarn gestört hatte. Um ihn zurückzubekommen, startete seine Besitzerin Eva Munter eine Kampagne.