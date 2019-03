Ist der Rausch unser Schicksal?

Feucht und trocken

Anthropologen, die sich mit dem Thema Trunkenheit auseinandersetzen, unterscheiden zwischen „feuchten“ und „trockenen“ Kulturen. „In feuchten Kulturen pflegen die Leute einen völlig entspannten Umgang mit Alkohol. Sie süffeln ihn den lieben langen Tag und haben eine Bombenzeit, ohne dabei allzu oft übelst, also komamäßig betrunken zu werden“, so Forsyth. Trockene Kulturen wären das exakte Gegenteil: „Sie sind nicht trocken im Sinne von alkoholfrei, sondern heißen so, weil die Leute sich des Alkohols sehr bewusst sind und strenge Regeln bezüglich seines Konsums haben. Wenn es dementsprechend erlaubt ist, hauen sie voll auf die Kacke.“ Feuchte Kulturen findet man in Südeuropa. Die Nordeuropäische hingegen sei eher trocken, insofern, „als es vormittags eher keinen Alkohol gibt, dafür aber am Freitagabend ein massives Gelage“. Zurück zur Ursuppe: Vor allem Bier war immer und überall. Wie etwa bei den Mesopotamiern, die über Ninkasi, die Göttin des Bieres schrieben. Für die wurde sogar eine Hymne verfasst. „Jeder trank Bier, Könige tranken es auf dem Thron. Priester tranken es im Tempel“, so Forsyth. Quasi die evolutionäre Vorstufe des Oktoberfests.