iPhone drahtlos laden durch Bastlerei

Auf YouTube hat der Hacker Tanveer Islam zwei Videos veröffentlicht in denen er zeigt, wie man sich seine eigene Induktionsladestation für das iPhone basteln und somit auf lästige Kabeln verzichten kann.



Islam zufolge sollte man für die Umbauten Ahnung von Elektronik haben, schreibt t3n.de. Seine Anleitung dürfte somit nur was für erfahrene Bastler sein. Durch die Veränderungen am iPhone wird der Deckel etwas dicker, da man Aussparungen für die Induktionsspule und kleine Drähte benötigt. Ausserdem geht durch die Modifizierung jeglicher Garantieanspruch verloren.