Hornbach handelt sich in Südkorea mit Werbung Rassismusvorwürfe ein

Schweiß schnüffeln

Anschließend sammeln Männer in weißen Kitteln die verschwitzte und ausgeleierte Unterwäsche der Hobby-Gärtner ein, welche dann vakuumverpackt in einem Automaten in einer asiatischen Großstadt verkauft wird. Eine asiatisch aussehende Frau zieht eine solche Packung aus dem Automaten, öffnet sie und gerät durch den freigesetzten Geruch offenbar in Ekstase.

Der Spot trägt den Titel "So riecht der Frühling".

Bedient Stereotype

In sozialen Online-Netzwerken warfen aufgebrachte Nutzer Hornbach vor, Stereotype von asiatischen Frauen zu verbreiten. " Hornbach hat asiatische Frauen wissentlich ausgewählt, weil sie oft als sexuelle Exoten ohne Stimme darstellt werden", schrieb eine in Köln lebende Südkoreanerin auf Twitter.