"Heiterbildung": Ihr exklusiver KURIER-Rabatt

Humor am Arbeitsplatz reduziert Stress und fördert Kreativität

Die Gründe, weshalb Humor am Arbeitsplatz ein wertvolles Instrument sein kann, sind vielfältig. So reduziert Humor nachgewiesen Stress: Er löst eine kognitive Veränderung in der Wahrnehmung von Stressfaktoren aus – sowie eine emotionale und physische Reaktion, die den Körper dazu bringt, zu entspannen. Humor trägt außerdem dazu bei, Vertrauen aufzubauen, nahbarer zu werden – und Kreativität zu fördern.

Ein Beispiel: Wer in einer Konfliktsituation lachen kann, tendiert dazu, sein konvergentes Denken, bei dem oftmals nur eine Lösung gesehen wird, in divergentes Denken umzuwandeln, wobei sich vielfältigere Lösungsansätze offenbaren. Humor hilft dabei, den „inneren Kritiker“ zurückzuschrauben und erlaubt es, spielerischer mit Ideen umzugehen und Herausforderungen entspannter zu begegnen.

Auch auf die direkte Produktivität von Unternehmen hat Humor eine signifikante Auswirkung – nicht nur durch geförderte Interaktion, das Brainstorming neuer Ideen und das gefühlt geringere Risiko, „out of the box“ zu denken.