1. April: Hat der Aprilscherz noch eine Zukunft?

Für Chmelar ist der Humor, so wie die Satire, die Notwehr der Wehrlosen. „Es ist ihre letzte Waffe.“ Ähnlich Jergitsch: „Beim April-Scherz will man Mitmenschen reinlegen. Das ist dann besonders lustig, wenn das Opfer vergisst, dass 1. April ist. Satiriker spielen dagegen mit der Realität und verfremden sie. Durch die Übertreibung von Missständen werden diese sichtbar. So wird Satire zum Werkzeug für Kritik an den herrschenden Umständen.“ KURIER-Kolumnist Guido Tartarotti („Selbstbetrug für Fortgeschrittene“) schließt sich an: „Reale Witze wie energetische Schutzwälle für ein Krankenhaus oder Wanzen bei H. C. Strache finde ich wunderbar, sie liefern großartige Steilvorlagen für Gags. Je verrückter die Realität desto mehr kann man satirisch damit machen.“

Komödiant Robert Palfrader („Wir sind Kaiser“, „Allein“) meint: „Jedes Mal, wenn der Gedanke aufkommt, Satire hätte es heute schwerer, weil die Politik ohnehin schon Realsatire produziert, sagen die Kollegen Maurer, Scheuba und meine Wenigkeit einen Satz, den wir schon oft gesagt haben: Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komödiantik. Wir sind freiwillig komisch. Nur weil etwas lustig ist, heißt es noch lange nicht, dass es Satire ist.“

Fake News als Stilmittel

Und die „Fake News“? Die hatten, lange bevor sie so hießen, wirklich gute Zeiten und galten als Stilmittel, um auf etwas aufmerksam zu machen. Man erinnere sich an Helmut Qualtingers „Kobuk“-Schabernack: Qualtinger hatte bei einem Empfang des P.E.N.-Club Präsidenten Briefpapier mitgehen lassen und darauf den Kulturredaktionen die baldige Ankunft des weltberühmten Eskimodichters „Kobuk“ angekündigt. Tatsächlich: Am 3. Juli 1951 warteten Reporter und Fotografen auf dem Westbahnhof, um den Poeten zu empfangen. In Pelzmantel und -haube gehüllt stieg Qualtinger selbst aus dem Zug. Auf die Frage, wie ihm Wien gefalle, antwortete er: „Haaß is.“