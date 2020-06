Hacker stehlen indischer Marine Daten

Wie der Indian Express berichtet, wurde die indische Marine Opfer eines Hackerangriffs. Es wurden Dokumente von den Computern der östlichen Marineleitung an IP-Adressen in China geschickt. Das indische Eastern Naval Command ist für die Operationen im südchinesischen Meer zuständig und hat das Kommando über Indiens erstes Atom-U-Boot, der INS Arihant, das derzeit in der Testphase ist.



Die geschlossenen und nicht mit dem Internet verbundenen Computersysteme des Eastern Naval Command wurden mit einem Virus infiziert, der über einen USB-Stick in das System gelangt ist. Dort suchte er gezielt nach Dokumenten mit bestimmten Schlüsselwörtern. Diese Dokumente wurden in versteckte Ordner auf USB-Sticks kopiert. Sobald der USB-Stick an einem Computer mit einer Internet-Verbindung gesteckt wurde, wurden die Dokumente an IP-Adressen in China übertragen.