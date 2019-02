Haarausfall statt aufgefüllter Geheimratsecken: Mann klagt nun

Mit einer womöglich fehlerhaften Haartransplantation beschäftigt sich das Oberlandesgericht München. Ein Mann wendet sich mit der Berufung gegen ein vorangegangenes Urteil des Münchner Landgerichts.

Auch Ärzte sollen zahlen

Der Kläger fordert ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro, sowie Schadensersatz über rund 16.000 Euro. Grund ist eine missglückte Haartransplantation, deren schlechte Heilung sein Problem noch verschlimmerte.

2013 hatte sich in einer Schönheitsklinik einer Prozedur unterzogen, bei der am Hinterkopf einen Haarstreifen entfernt und dann in die Geheimratsecken eingeplfanzt wird. Nach der Operation klagte der Mann über starke Schmerzen, die Wunde begann nach Angaben des Gerichts stark zu vereitern. Im Folgenden kam es zu Haarausfall, außerdem bildete sich eine sichtbare Narbe.

Mangelhafte Nachversorgung

Die Richter hatten die Klinik bereits zu Schmerzengeld und Schadenersatz verurteilt, zwei Ärzte und ein sogenannter "Haarberater" kamen jedoch straffrei davon. Das will der Betroffene nun ändern und wirft der Klinik, den Ärzten sowie dem Berater vor, ihn nicht hinreichend aufgeklärt zu haben. Außerdem sei er fehlerhaft behandelt und unzureichend nachversorgt worden.