Gute Vorsätze: Wie sehr hilft ein finanzieller Anreiz?

Aus Sicht von Saskia Tatjana Seibel, Psychologin und Coach bei „Change it!“ in Wien, scheitern Wünsche nach Veränderung daran, weil sie in die Zukunft projiziert werden. „Wenn ich wirklich etwas verändern möchte, handelt es sich um eine Entscheidung. Dann muss ich jetzt, in diesem Augenblick, mit der Umsetzung beginnen.“

Im Falle des Rauchstopps heißt das: Packerl weg – und zwar sofort. Der Satz „Ich will es einfach nur fertig rauchen“ gilt nicht. „Weil er nichts anderes ist als Selbstverarschung“, sagt Seibel. Sie ist übrigens nicht der Meinung, dass Veränderung schwer fallen muss: „Im Grunde bleibt ja nie etwas gleich, alles verändert sich permanent. Veränderung ist immer da.“ Hürden seien vielmehr Gewohnheiten und Routinen: „Die sind oft hartnäckig. Um sie zu verändern, braucht es unbedingt ein „stattdessen“, eine Alternative, um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen wie durch die alte Gewohnheit. Seibel: „Rauchen, etwa. steht für Entspannung oder eine Pause. Stattdessen könnte man kurz spazieren gehen oder was anderes Schönes tun.“

Stichtag Jahreswechsel

Und wie sieht es mit den Vorsätzen der " Ansporner" selbst aus? "Die Klassiker natürlich: Mehr Sport treiben, weniger Stress, sich gesünder ernähren, Gewicht verlieren, Geld sparen. Uns unterläuft dabei derselbe Fehler, wie den meisten, dass wir uns in dem Moment, in dem wir den Vorsatz fassen, zu wenig Gedanken um die Umsetzung machen. Und je weiter das Ziel, desto unkonkreter die Planung", erzählt Schneider. Dabei wird die Realität durch ein Wunschbild ersetzt: Nötige Mühen werden nicht einkalkuliert – wir wollen gerne daran glauben, dass wir es schon irgendwie schaffen. Auch wenn eigentlich alles dagegen spricht. Der Jahreswechsel bietet sich hierfür besonders an und steht für einen Neubeginn. Menschen mögen solche Stichtage. Die Schwierigkeit aber ist, dass zwar Handlungsbedarf besteht, man sich aber erst später aufraffen muss. Bis dahin kann man sein Vorhaben aufschieben und sich einreden, dass man voller Tatendrang sein wird, wenn es erst einmal so weit ist. "Eine böse Falle, in die auch wir regelmäßig getappt sind."

Daher wird auch spannend, wie es mit der Motivationsplattform weitergeht. Dazu Schneider: " Ansporner ist keine Idee, die schon heute oder morgen explodieren wird. Wir lieben unser Baby, geben ihm Zeit und werden dadurch stetig besser. Deshalb stehen in nächster Zeit einige Umstrukturierungsmaßnahmen an."