Google muss Begriffe wie "Torrent" zensieren

Der oberste Gerichtshof in Frankreich hat entschieden, dass Google Begriffe wie „Torrent", „RapidShare" oder „Megaupload" bei der Suche nicht mehr automatisch vervollständigen darf. Das Urteil ist noch nicht endgültig. Google setzt dies in der Praxis längst um, will aber weiter gegen das Gerichtsurteil ankämpfen.