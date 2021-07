Google+: Echtzeitsuche und interne Kritik

" Google+ ist eine reflexartige Reaktion, ein Musterbeispiel an kurzfristigem Denken, aufgebaut auf der inkorrekten Beobachtung, dass Facebook großartig ist, weil sie ein großartiges Produkt geschaffen hätten", schreibt Yegge. "Aber das ist nicht der Grund für ihren Erfolg. Facebook ist erfolgreich, weil sie eine ganze Konstellation an Produkten geschaffen haben, indem sie anderen Leuten erlaubt haben, die Arbeit zu machen. Facebook ist verschieden für jedermann. Einige Leute verbringen all ihre Zeit bei Mafia Wars. Andere verbringen all ihre Zeit bei Farmville. Es gibt hunderte oder vielleicht tausende von unterschiedlichen, hochqualitativen Zeit-Killern"