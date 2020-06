Google Cyber-Brille hat Touch-Steuerung

Vor wenigen Monaten wurde Googles Augmented Reality Brille erstmals vorgestellt. In regelmäßigen Abständen folgten seitdem Bilder und Videos, die vom Gerät aufgenommen wurden. Nun verriet Sergey Brin in einer US-Talkshow weitere Details: Im Brillenbügel ist ein Touchpad integriert, via Gesten lassen sich gewisse Kommandos ausführen. So lassen sich etwa Anwendungen schließen oder Galerien durchstöbern. Bis dato wurde vermutet, dass dies via Augen-Tracking realisiert wird.



Im Zuge des TV-Auftritts durfte Moderator und Politiker Gavin Newsom als erster Google-Fremder das Gerät ausprobieren. Sein Eindruck: Die Brille ist sehr leicht und fällt nach einiger Zeit gar nicht mehr auf. Weiters sei die Bedienung sehr logisch, die Bildqualität überraschend gut.