Gesperrter Twitter-Account wieder frei

NBC zeigt in Amerika nach der Eröffnungsfeier auch die Sport-Wettbewerbe zeitversetzt, um sie in die Abendzeit mit höheren Werbeeinnahmen zu schieben. Außerdem blendete der US-Sender bestimmte Inhalte wie den Kuss eines homosexuellen Paares bei der Eröffnungsfeier aus. Das sorgt in den USA derzeit für viel Kritik, zahlreiche Nutzer machen unter dem Schlagwort #NBCfail ihrem Ärger über das Programm des Senders wie auch über die Sperrung von Adams` Twitter-Konto Luft.



Der Journalist spekulierte in einem Artikel für den „Independent“, dass Twitter sein Konto wegen der Geschäftsbeziehung zu NBC gesperrt habe. Die beiden Firmen betrieben während der Spiele Cross-Promotion. „Haben sie sich deshalb entschieden, ihre eigenen Regeln zu ignorieren?“