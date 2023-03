Was Frauen wirklich glücklich macht: Skurrile Aktionen zum Frauentag

Fährt man heute, am internationalen Weltfrauentag, mit der U3 durch die Wiener Innenstadt, wird man feststellen, dass die Station Herrengasse verschwunden ist. Sie trägt für heute nämlich den Namen Frauengasse. Die Schilder wurden in der Nacht auf den 8. März von den Wiener Linien überklebt. Der Hintergrund: Im gesamten Wiener U-Bahnnetz gibt es keinen weiblich besetzten Stationsnamen. Zumindest für einen Tag ist das nun anders. Und auch in den sozialen Medien tritt der Verkehrsbetrieb in dieser Woche verändert auf: man findet ihn dort unter Wienerinnen Linien.

Auch die ÖBB haben sich eine Frauentags-Aktion überlegt: So prangt in Wien am Praterstern 4 ein 363 m2 großes Wandbild, das gleichzeitig das Herzstück einer am Frauentag startenden Kampagne ist, den Frauenanteil innerhalb der historisch männlichen ÖBB zu steigern. "Wanted: DU!" steht auf der überdimensionalen Stellenanzeige. Immerhin stimmt die Richtung der Bundesbahnen: Betrug der Frauenanteil im Unternehmen im Jahr 2012 noch 12,8 Prozent, liegt er aktuell bei 15 Prozent. Bis 2026 soll er auf 17 Prozent gesteigert werden. In der Chefinnenetage wurde das Ziel bereits erreicht, hier liegt der Frauenanteil bei 18 Prozent.