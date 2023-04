Warum sich Rachel McAdams nicht für ihre Achselhaare schämt

Die Pose war wohl bewusst gewählt. Für das Magazin Bustle ließ sich Rachel McAdams kürzlich im ärmellosen Edel-Korsett mit weit ausgestreckten Armen ablichten. Deutlich zu erkennen: ihre Achselhaare.

Man hätte die Härchen freilich wegretuschieren können. Doch McAdams, bekannt aus Filmen wie "Wie ein einziger Tag" oder "Girls Club – Vorsicht bissig!", wollte genau das dezidiert nicht. Nicht nur die Achselbehaarung wollte McAdams nicht verstecken, sie bat das Magazin auch darum, ihre Bilder darüber hinaus nur minimalst zu bearbeiten.

"Ich liebe diese Gegenüberstellung von Schönheit, Glamour, Fantasie und Wahrheit", sagte der 44-Jährige im Interview mit der Zeitschrift. "Bei diesem Shooting trage ich Latexunterwäsche. Aber ich habe zwei Kinder. Das ist mein Körper, und ich denke, es ist so wichtig, der Welt das zu zeigen."

"Rasieren ist anstrengend"

Mit ihren Aussagen stellt die Schauspielerin gängige Vorstellungen von weiblicher Schönheit infrage. Es sei "in Ordnung, gut auszusehen, daran zu arbeiten und gesund zu sein, aber das sieht jeder anders". Es sei aber eben auch "in Ordnung, wenn man eines Tages aufhören will, sich zu rasieren", wird die Zweifachmama, die derzeit für ihren neuen Film "Are You There God? It's Me Margaret" die Werbetrommel rührt, zitiert.

Was Körperbehaarung betrifft, pflegt sie inzwischen einen pragmatischen Zugang: "Das Leben ist lang, Rasieren ist anstrengend."