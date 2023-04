Studie: Fesche Start-up-Gründer bekommen eher Investment

Beauty Premium

Attraktivität und Körpermerkmale haben nicht nur Einfluss auf den Erfolg in Fernsehsendungen – auch im Beruf lässt sich ein Zusammenhang feststellen. In der Wissenschaft als Beauty Premium (Schönheitsbonus) bezeichnet, wurde dieser Effekt im Vorjahr von einem Forschungsteam der US-amerikanischen Universität Iowa erneut mithilfe künstlicher Intelligenz an größeren Datensätzen untersucht.

Die im Fachmagazin Plos One veröffentlichten Ergebnisse weisen auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem körperlichen Erscheinungsbild und dem Familieneinkommen hin. Dieser unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern: ist es bei den Männern die Größe, die sich aufs Gehalt auswirkt, ist bei Frauen der BMI entscheidend.

In Zahlen ausgedrückt: Bei einem Jahreseinkommen von umgerechnet 61.660 Euro im Jahr, würde ein Zentimeter Körpergröße das Einkommen um etwa 882 Euro erhöhen. Frauen mit demselben Jahreseinkommen hingegen würden pro BMI-Einheit weniger 823 Euro pro Jahr dazugewinnen. "Die Ergebnisse zeigen, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem körperlichen Erscheinungsbild und dem Familieneinkommen besteht und dass sich diese Assoziationen zwischen den Geschlechtern unterscheiden", fasst es das Forschungsteam zusammen.