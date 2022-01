Reibungs-Lust: Rubbeln und Pressen statt Rein-Raus

"P in V“ heißt’s in der englischen Sprache, wenn es zwischen zwei Menschen zur Sache geht: „Penis in Vagina“. Ein Euphemismus für „bumsen“ – oder seriös-fachlich: Penetration. Die ist jetzt auch nicht immer das Um und Auf der Lust. Es kann sich daher durchaus lohnen, ihn nicht gleich in Madame zu platzieren. Das „Reinstecken“ ist zwar üblich und meistens auch sehr erwünscht, aber eben nur eine von vielen Möglichkeiten, Spaß zu haben oder zum Orgasmus zu kommen. Vor allem Frauen schätzen die Reibung – manche Damen verwenden zum Beispiel einen Polster oder eine Decke, um sich selbst zu befriedigen. Man reibt, drückt, presst – aber hallo! Auch zu zweit ist es möglich, Sex ohne die übliche Rein-Raus-Schablone zu bedienen. Es kann unglaublich aufregend und erregend sein, sich auf viele verschiedene Arten aneinander zu reiben. 50 Shades of Rubbeln also – und zwar mit allen möglichen Körperteilen. Vagina an Arm, Oberschenkel oder Bauch. Und aus männlicher Sicht: Penis zwischen die Brüste, in der Achselhöhle oder die Beuge ihres Knies, Motto: „Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?“ Er kann sich auch nur an ihrem Hintern, am Rücken reiben – eine Frage des Einfallsreichtums.