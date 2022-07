Sex bei Hitze: Was hilft - und noch dazu erotisch ist

Je höher die Temperatur, desto lustvoller?

Andererseits reagieren viele Menschen auf die Hitze mit gesteigerter Libido, vor allem Männer. Frauen aber auch. Heißes Herz, warmer Schritt, alles fein durchblutet. Doch sachte, jetzt akut und überengagiert in den Erotik-Formel-1-Ring zu steigen, könnte böse enden. Zumal manche vor lauter Geilheit und Das muss jetzt raus, bitte! dazu neigen, beim Vögeln overzuperformen: noch lauter, noch schneller, noch tiefer, noch ein Stellungswechsel. Hoppauf, gemma, hechel. Wunderbar, aber das bitte eher im Herbst oder Winter. Hitzeregel Nummer 1 lautet daher: schön pomali, nicht überarbeiten! Schwitzen werden Sie so oder so. Weniger schwitzen tut man aber ganz sicher, wenn zwei nicht aneinander picken. Da sind wir bei Hitzeregel Nummer 2: Auf die Stellung kommt es an! Den Missionar könnte man sich für kühlere Tage aufheben, stattdessen ist jede Annäherung fein, bei der zumindest ein bisserl Luftzug zwischen den Körpern zu spüren ist und der Herzschlag nicht in Rage gerät: unaufgeregter, entschleunigter Doggy-Style oder die lässig-distanzierte Form des „Löffelchens“. Gerade beim letzteren ist auch ein kurzer Zwischenstopp zum Durchschnaufen oder Zufächeln möglich, während man „unten“ trotzdem ineinander verschlungen bleibt. Zu viel Reibung mit nachfolgendem Wärmestau kann man sich echt sparen.

Nun zu Hitzeregel Nummer 3: Nicht zu laut! Selbstverständlich wirkt lautes Stöhnen animierend, aber es muss nicht zwingend sein. Zu anstrengend – je leiser, desto energiesparender. Zumal Stöhnen mitunter ein Showelement ist. Manche Frauen ächzen und schreien manchmal nur deshalb so demonstrativ herum, um den Partner anzuheizen und ihm den „Geilen-Hengst-Status“ zu tirilieren. Verständlich, aber nicht in tropischen Nächten. Hitzeregel Nummer 4 betrifft das Timing: Frühmorgens wäre ein heißer Tipp für heiße Tage. Wecker stellen, kurz kühl duschen, das Momentum kühlerer Morgenluft nützen und sich in den Tag hineinvögeln. Macht frisch, fröhlich, hitzefrei. Und statt in den Keller lachen zu gehen, könnten sich Liebende dorthin für einen Quickie im Kühlen zurückziehen. Stimmt, etwas gewöhnungsbedürftig, aber ehrlich: Sex lebt immer auch von der mutigen Abwechslung.