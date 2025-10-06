Frei Schnauze: Warum deutsche Promis ihre Hunde lieben

Charakterlich sagt man ihnen ein großes Ego nach, körperlich gelten sie als kleinste Hunderasse der Welt. Für Regina Halmich, Deutschlands erste Boxweltmeisterin, ist ihre Chihuahua-Dame jedenfalls die beste. „Absolut loyal.“ „Eine Anti-Stress-Therapie.“ Allerdings mit ein „bisschen einem Napoleon-Komplex“. Mit Giny habe sich die engagierte Tierschützerin, die ebenso telegen wie siegreich gegen den Entertainer Stefan Raab ausgeteilt hat, einen Lebenstraum erfüllt.

Jetzt beschreiben die Journalistinnen Jule Gölsdorf und Christine Langner in „Prominente Schnauzen. Von Stars, ihren Vierbeinern & besonderen Momenten“ (Callwey Verlag, 208 Seiten, 31,50 €), was die beiden Fliegengewichte daheim, bei langen Spaziergängen und auf Reisen verbindet.

Neben der schlagfertigen Spitzensportlerin erzählen 19 weitere Persönlichkeiten aus Deutschland – von Laura Wontorra (TV-Moderatorin) über Johannes Hinterseer (Triathlet) und Nele Neuhaus (Bestsellerautorin) bis zu Roman Weidenfeller (Fußballtorhüter a. D.) – über ihr Leben mit Hund.

Dazwischen streuen die Autorinnen in kleinen Häppchen Profi-Tipps zur Haustierhaltung – ob es nun die gesunde Ernährung des Vierbeiners betrifft, die verantwortungsvolle Adoption aus einer Tierschutzeinrichtung oder die praktische Vorbereitung auf den ersten Termin beim Hundefriseur.