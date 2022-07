Neue Ausstellung zum Bau der Großglockner Hochalpenstraße

Die Idee zum Jahrhundertprojekt Großglocknerstraße hatte mehrere Ursachen. Diese werden auch in der neuen Ausstellung „Ein alpines Meisterwerk" aufgezeigt. In einer Rückblende erzählt die neue Dauerausstellung an der Fuscher Lacke die Entstehungsgeschichte dieses alpinen Meisterwerks bis hin zur Eröffnung und lässt dabei auch die Protagonisten zu Wort kommen.