Die Zauberin

Und so konnte das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark von Schönbrunn doch noch trocken über die Bühne gehen, und Garanča verzauberte mit drei Arien nebst dem Orchester und Dirigent Yannick Nézet-Séguin 55.000 Menschen vor Ort und wohl Millionen vor den Fernsehgeräten in aller Welt. Immerhin waren 80 Länder live-zeitversetzt bei diesem Event dabei; bis zu 631.000 Zuseher wurden via ORF 2 Augen-und Ohren-Zeugen.

Doch Garanča wäre nicht Garanča, hätte die lettische Starmezzosopranistin nicht schon weitere Pläne. Bereits am 5. Juli bittet sie zum 15. Mal zu „Klassik unter Sternen“ nach Stift Göttweig, am 8. Juli steht dann in Kitzbühel zum zehnten Ma „Klassik in den Alpen“ auf ihrer Agenda. Mit gewohnt großartigen Kollegen, einem herrlichen Programm und vor allem mit ihren „ZukunftsStimmen“, die es heuer das vierte Jahr gibt. Dieses Projekt, das jungen Sängerinnen und Sängern bei ihrer künstlerischen Karriere helfen soll, ist ihr „ein absolutes Herzensanliegen“. „Ich will damit auch Österreich etwas zurückgeben, denn die Staatsoper ist ja mein Heimathaus.“