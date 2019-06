Fronleichnams-Prozession ist die Urform der Demo

Versuchen wir es. Der Begriff setzt sich aus dem mittelalterlichen „vron“ für „Herr“ und „lichnam“ für „Leib“ ab. Mit dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, so der offizielle Name, wird an das Sakrament der Eucharistie durch Jesus erinnert. Die Gläubigen gedenken der „leiblichen Gegenwart Jesu in einem Stück Brot“, erklärt Toni Faber, Dompfarrer zu St. Stephan in Wien.

Das Fest interpretiert er zudem nicht nur mit Blick auf die göttliche Perspektive, sondern auf die Menschen. „Wir glauben nicht nur, dass die Seele in den Himmel aufgenommen wird. Auch der Leib ist uns sehr wichtig.“ Die „bleibende Gegenwart“ Jesu in Form einer geweihten Hostie sei jedenfalls eine Eigenheit der katholischen Kirche. Zum Vergleich: Für evangelische Christen ist die Gegenwart Christi auf die Abendmahlfeier während des Gottesdienstes beschränkt.