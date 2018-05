Freizeit: Österreicher kleben wenig vor dem Bildschirm

Die Österreicher sind im europäischen Vergleich nach der Arbeit am zweitwenigsten vor dem Bildschirm anzutreffen. Nur die Italiener verbringen noch weniger Zeit vor dem Fernseher oder am Computer, wie Zahlen des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) belegen. Demnach findet man die Italiener mit 1h56 am kürzesten von den entsprechenden Geräten. Die Österreicher kommen auf 2h19.

Spitzenreiter sind die Griechen mit 3h04, gefolgt von Belgien (2h59), Finnland (2h51), Großbritannien (2h50), Ungarn (2h48), Estland (2h46), Deutschland (2h45), den Niederlanden (2h40), Polen (2h34), Spanien (2h33), Frankreich (2h32), Luxemburg (2h31) und Rumänien (2h29). Die Eurostat-Daten stammen aus 15 EU-Ländern, Erhebungszeitraum ist 2015.