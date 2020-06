Firefox 14 verschlüsselt Suchanfragen

Der neue Browser Firefox 14 verschlüsselt sämtliche Suchanfragen mit dem HTTPS-Protokoll, die über das Browser-Suchfeld, die Adresszeile oder über Rechtsklick ausgeführt werden. Mozilla will so laut eigenen Angaben verhindern, dass die Anfragen etwa von Netzwerkadministratoren in öffentlichen WLAN-Netzen mitgelesen werden können.



Außerdem sollen die Sicherheitseinstellungen der gerade besuchten Seite transparenter dargestellt werden. Das Symbol links von der URL zeigt nun an, über welche Verschlüsselung die Seite verfügt.



Eine weitere neue Funktion ist, dass Plugins in Webseiten auf Wunsch erst durch einen Mausklick geladen werden. Diese Option ist derzeit allerdings nur im about:config-Menü zugänglich.



Firefox 14 kann kostenlos bei Mozilla heruntergeladen werden.