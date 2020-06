Fiber: Google geht unter die Internetanbieter

Derzeit läuft die Voranmeldung für Kansas City, in der sich gewisse Nachbarschaften nur für den Ausbau qualifizieren, wenn sich ausreichend Personen registrieren. Google will im Zuge dessen auch kostenlose Internetanschlüsse für öffentliche Einrichtungen, wie Büchereien, Schulen und Krankenhäuser anbieten. Der Dienst soll neben einer schnellen Internetverbindung auch Zugang zu mehreren Hundert HD-Kanälen sowie Video on Demand per Netflix und YouTube bieten. Des weiteren erhält jeder Kunde ein Terabyte Speicher auf Google Drive.

Internet-TV für alle

Um den Content auf die Fernsehgeräte zu bringen, wird Google künftig eine neue Set-Top-Box unter dem Namen TV Box anbieten. Diese lässt Fiber-Nutzer auf die Multimedia-Inhalte zugreifen. Zusätzlich dazu gibt es mit der Network und der Storage Box auch einen kostenlosen Router sowie einen Netzwerkspeicher, der allen Kunden zur Verfügung gestellt wird. Neukunden erhalten das Google Tablet Nexus 7 als Fernbedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. In Zukunft will Google die Geschwindigkeit aber noch weiter steigern: "Wir glauben nicht, dass Gigabit-Verbindungen das Ende der Fahnenstange sind", sagte einer der Google-Mitarbeiter bei der Präsentation.

Gratis-Internet für sieben Jahre

Um den Dienst in Kansas City nutzen zu können, muss eine entsprechende Leitung in das Haus des neuen Kunden gelegt werden. Dafür veranschlagt Google 300 US-Dollar an Einrichtungskosten. Diese wird Neukunden allerdings für eine Ein- (nur Internet) beziehungsweise eine Zweijahresbindung (Internet und TV) erlassen. Das größte Paket, das Internet und TV beinhaltet, kostet 120 Dollar pro Monat, reines Gigabit-Internet schlägt noch mit 70 Dollar pro Monat zu Buche. Google gab auch bekannt, einen vollkommen kostenlosen Internetzugang mit 5 Megabit pro Sekunde Download und einem Megabit pro Sekunde Upload kostenlos für mindestens sieben Jahre zur Verfügung zu stellen. Der Neukunde muss allerdings für die Installationskosten aufkommen.