US-Tierheim schläfert trächtige Hündin während Geburt ein

"Dieser Akt war entsetzlich"

"Sie war freundlich, aber ängstlich und sprang an mir hoch, damit ich sie streichle", schreibt Anderson. Sie bemerkte, dass die Hündin in den Wehen lag und einen Welpen zur Welt gebracht hatte. Weil in dem Zwinger weder eine Box noch ein Körbchen standen, meldete Anderson den Vorfall. Wenig später hörte sie von einer Mitarbeiterin, dass der Pitbull und die Welpen eingeschläfert worden sein sollen. Diese erzählte ihr außerdem, dass die Hündin in ihren letzten Augenblicken noch ihre neugeborenen Welpen säubern wollte.

"Mir ist bewusst, dass Euthanasie im Tierheim zum Alltag gehört", schreibt Anderson. Ihr sei auch bewusst, dass Ärzte in solchen Fällen harte Entscheidungen treffen müssen. Dennoch denkt sie, dass die Vorgangsweise genau das Gegenteil von dem ist, was das Tierheim tun sollte. "Dieser Akt war, um es milde auszudrücken, entsetzlich."

Stellungnahme des Tierheim-Chefs

Viele Menschen zeigten sich von Andersons Ausführungen auf Facebook betroffen. "Wie herzlos kann man sein?", schrieb beispielsweise eine Userin. In einem Bericht des Fernsehsenders ABC 7 heißt es in einer Stellungnahme des Tierheim-Chefs, dass der Hund eine Gefahr für die Öffentlichkeit gewesen sei. "Der Besitzer hat den Notruf kontaktiert, weil das Tier so aggressiv war." Das Tierheim hätte das Tier daraufhin in Gewahrsam genommen und sich am nächsten Morgen dazu entschieden, es aufgrund des Anrufs und seines aggressiven Verhaltens einzuschläfern.