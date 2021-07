Facelift für Gmail und Google+

Der kostenlose Webmail-Dienst hat ein neues Design verpasst bekommen. Neben Gmail wurde auch Google+ sowohl in der Webversion als auch in der App-Variante überarbeitet. Ebenfalls am Mittwoch wurden erstmals Gmail-Applikationen für iPhone und iPad veröffentlicht. Diese musste Google wenige Stunden später aber wegen eines Fehlers aus dem Verkehr ziehen.



Google hat die E-Mail-Ansicht beim Gmail-Webinterface komplett überarbeitet. So werden nach der Neugestaltung Profilbilder in den E-Mail-Threads angezeigt. Laut Google soll es so leichter möglich sein, zu erkennen, wer welche Nachricht geschrieben hat. Außerdem wurden einige Elemente entfernt, damit der Fokus mehr auf der eigentlichen Kommunikation liegt.



Das Design wurde flexibler gestaltet und passt sich nun der Auflösung beziehungsweise der Fenstergröße an. Diese Option kann auf Wunsch jedoch auch deaktiviert werden. Darüber hinaus wurde die Navigationsleiste so angepasst, dass sie nun flexibel gestaltet werden kann. Außerdem sind neue Themes hinzugekommen.