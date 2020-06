Facebook-Gegenklage gegen Yahoo

"Auch wenn wir nun unsere Patentansprüche geltend machen, so tun wir das nur als Antwort auf Yahoos kurzsichtige Entscheidung, einen Partner mit Rechtsmitteln statt Innovation zu attackieren.", sagte Ted Ullyout, Anwalt von Facebook gegenüber dem Blog All Things Digital.



In einer Aussendung meldete sich Yahoo nun auch zu Wort: "Die unerlaubte Verwendung unserer patentierten Technologien ist nicht annehmbar und muss geklärt werden. Auch andere führende Unternehmen haben diese lizensiert und nun muss Facebook sich dem fügen oder sein Geschäftsmodell anpassen. Wir haben Facebook bereits zu Gesprächen eingeladen, doch unsere Bemühungen wurden abgelehnt. Nun sind wir darauf vorbereitet, unsere Ansprüche vor Gericht geltend zu machen."