Facebook erlaubt Speichern von Postings

Das Soziale Netzwerk mit dem neuesten Update für seine App auch eine neue Funktion integriert. Mit "Save it later" können nun Facebook-Nutzer beliebige Beiträge für "Später" zum Lesen speichern. Ähnliche Funktionen bieten bereits seit längerem Dienste wie Pocket oder Readability, die allerdings auch das Offline-Lesen gespeicherter Inhalte erlauben.

Laut The Verge wird es auf der Webseite einen eigenen Button für die Funktion geben, der bei jedem Beitrag zu sehen sein wird. In der mobilen Applikation muss man den gwünschten Post länger gedrückt halten, danach wird er automatisch in den Saved-Ordner gespeichert.