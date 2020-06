EuGH rügt Österreich wegen Datenschutz

Der EuGH-Generalanwalt unterstützt die Auffassung der Kommission. In seinem Schlussantrag heißt es, dass „ Österreich gegen die Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr verstoßen" habe, „indem es erstens die Tätigkeiten als geschäftsführendes Mitglied der Datenschutzkommission und als Bundesbeamter zusammenfallen lässt, zweitens die Geschäftsstelle der Datenschutzkommission in das Bundeskanzleramt eingliedert und drittens dem Bundeskanzler ein Unterrichtungsrecht gegenüber der Datenschutzkommission gewährt und so das Erfordernis der Ausübung der den Kontrollstellen zugewiesenen Aufgaben `in völliger Unabhängigkeit` fehlerhaft umgesetzt hat".