EU-Parlament spricht sich für eCall aus

In einer am Dienstag verabschiedeten Resolution spricht sich das Europäische Parlament für die Einführung des eCall Systems aus. Ab 2015 sollen alle Neuwagen laut Ansicht des Parlaments verpflichtend mit der automatischen Notruf-Technik ausgestattet sein. Während eines Unfalls verständigt eCall über den Euro-Notruf 112 die Rettung und übermittelt gleichzeitig Positionsdaten und andere maßgebliche Informationen.



"Das Europäische Parlament hat seine klare Unterstützung dafür gezeigt, dass alle Straßenbenutzer in Europa von einem kostenlosen Notruf-System profitieren sollen. Nachdem der freiwillige Zugang zu diesem Thema gescheitert ist, drängen wir die Kommission dazu, so schnell wie möglich legislative Maßnahmen vorzuschlagen, um sicherzustellen, dass das eCall System in allen EU-Ländern ab 2015 verpflichtend wird", stellten die Berichterstatter Olga Sehnalova (CZ) und Dieter Lebrecht-Koch ( DE) klar.