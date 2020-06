EU-Parlament: ACTA dreifach abgelehnt

So berichtete der österreichische EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer von der SPÖ, dass in den vergangenen Tagen im Stundentakt E-Mails von der Musikindustrie oder "Markenschützern" eingetroffen sind, die die Abgeordneten von der Wichtigkeit des Handelsabkommens zu überzeugen. Weidenholzers Resümee: "Dadurch bin ich jetzt noch überzeugter, dass ACTA ad acta gehört und werde dagegenstimmen." Weidenholzer ist Mitglied des Libe-Ausschusses.



" ACTA untergräbt das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf freie Meinungsäußerung", betonte der Abgeordnete nach der Abstimmung. Weidenholzer kritisierte zudem, dass die Kommission alle Warnungen in den Wind schlug und die Umsetzung des Abkommens weiter mit Vehemenz vorantreibt. "Die Vorgangsweise der Kommission hat einmal mehr dazu beigetragen, die EU-Skepsis in der Bevölkerung zu erhöhen", sagt der Europaabgeordnete.