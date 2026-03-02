Nur eine Stunde von Wien entfernt: Das sind die 5 besten Lokale

5 / DAS WOLF In dem gediegenen Landgasthaus (neben dem Bahnhof in Langenlebarn) mit Fine Dining-Küche wird derzeit herausragend gut gekocht. Sebastian Butzi

am Herd sorgt hier für spannende Menüs mit speziellem Charakter. Auch eine große Weinauswahl gibt es.

Adresse: Bahnstraße 58, 3425 Langenlebarn Website: daswolf.restaurant

4 / FLOH Ein Ort und gleich zwei großartige Restaurants: Neben dem „Wolf“ ist auch das „Floh“ eine Pflichtadresse in Langenlebarn. Josef Floh ist ein Paradewirt mit einem ausgeprägten Hang zur Qualität und einer geradezu atemberaubenden Weinkarte.

Adresse: Tullner Straße 1, 3425 Langenlebarn Website: derfloh.at

3 / WÖBER Relativ junges Feinschmecker-Lokal in Tulln. Christian Wöber kochte früher im „Das Wolf“ in Langenlebarn und machte sich 2025 mit dem kleinen, schicken Lokal selbstständig. Seine Menüs werden geschätzt, die Weinkarte ist üppig.

Adresse: Wiener Straße 3, 3430 Tulln an der Donau Website: restaurant-woeber.at

2 / SODOMA Legendäres Restaurant in Tulln. Ein gastronomischer Evergreen, der sich in all den Jahren kaum verändert hat. Auch wenn inzwischen die junge Generation diese Wirtshaus-Ikone führt. Und wenn es irgendwo perfekte Grammelknödel gibt, dann hier.

Adresse: Bahnhofstraße 48, 3430 Tulln Website: gasthaussodoma.at

1 / LANDDGASTHAUS BÖHM Die meisten, die das Dörfchen Weinzierl aufsuchen, wollen zum Böhm. Und das nicht ohne Grund. Hier findet man ein Paradewirtshaus, geführt von Michael und Maria Böhm. Er steht in der Küche, sie im Service. Und beide machen ihre Sache gut.