Wien: Diese 5 Markt-Lokale muss man besucht haben
Wien hat viele Märkte und noch mehr Markt-Lokale. Wir haben euch unsere Top 5 davon herausgesucht.
5 / Kutsch
"Cook the market" ist das Motto im Marktbeisl am Kutschkermarkt. Max Maierhofer hat Erfahrung bei Spitzenköchen im Ausland gesammelt und sorgt hier für eine erfreuliche Bistro-Küche auf hohem Niveau. Grandios etwa die Ravioli mit Flusskrebsfülle in einer perfekten Bisque.
Wien 18, Schopenhauerstr. 19
4 / La Salvia
Feinkostladen mit Vinothek. Die Produkte stammen aus dem Collio, dem Triester und dem slowenischen Karst sowie dem angrenzenden istrischen Bergland Kroatiens. An den Stehtischen kann man essen: Baccalà aus Istrien, Sarde in Saor aus Venetien oder diverse Pasta-Gerichte.
Wien 16, Yppenplatz, Marktstand 139
3 / Wirtschaft am Markt
Aus Marktständen entstand vor Jahren ein Haubenlokal. Empfehlenswert sind die Innviertler Grammelknödel und das Butterschnitzel (mit Lamm aus eigener Zucht). Wild- und Lammfleisch sowie Weine kann man am 13. 12. von 10 – 13 Uhr verkosten.
Wien 12, Meidlinger Markt 89-92
2 / Heu & Gabel
In dem kleinen Lokal und Feinkoststandl "Heu & Gabel" am Meidlinger Markt kocht seit Mai Clara Aue (zuvor am Kärntner Weißensee im Bio-Hotel "Gralhof"). Aue verarbeitet Bio-Produkte von kleinen Höfen und Manufakturen zu feinsinnigen Gerichten.
Wien 12, Meidlinger Markt
1 / Chicken Karate
Neu am Vorgartenmarkt: Die Mochi-Macher (mit Stammhaus in der Praterstraße) haben hier ein feines Hendl-Lokal in die Welt gesetzt. Dabei geht es u. a. um eine japanische Art des Backhendls in Panko-Panier ("Karaage") mit Bio-Hendlfleisch und süchtig machenden Saucen.
Wien 2, Vorgartenmarkt 16
