Wien: Diese 5 Markt-Lokale muss man besucht haben

5 / Kutsch "Cook the market" ist das Motto im Marktbeisl am Kutschkermarkt. Max Maierhofer hat Erfahrung bei Spitzenköchen im Ausland gesammelt und sorgt hier für eine erfreuliche Bistro-Küche auf hohem Niveau. Grandios etwa die Ravioli mit Flusskrebsfülle in einer perfekten Bisque.

Wien 18, Schopenhauerstr. 19 kutsch.at

4 / La Salvia Feinkostladen mit Vinothek. Die Produkte stammen aus dem Collio, dem Triester und dem slowenischen Karst sowie dem angrenzenden istrischen Bergland Kroatiens. An den Stehtischen kann man essen: Baccalà aus Istrien, Sarde in Saor aus Venetien oder diverse Pasta-Gerichte.

Wien 16, Yppenplatz, Marktstand 139 lasalvia.at

3 / Wirtschaft am Markt Aus Marktständen entstand vor Jahren ein Haubenlokal. Empfehlenswert sind die Innviertler Grammelknödel und das Butterschnitzel (mit Lamm aus eigener Zucht). Wild- und Lammfleisch sowie Weine kann man am 13. 12. von 10 – 13 Uhr verkosten.

Wien 12, Meidlinger Markt 89-92 wirtschaftammarkt.at

2 / Heu & Gabel In dem kleinen Lokal und Feinkoststandl "Heu & Gabel" am Meidlinger Markt kocht seit Mai Clara Aue (zuvor am Kärntner Weißensee im Bio-Hotel "Gralhof"). Aue verarbeitet Bio-Produkte von kleinen Höfen und Manufakturen zu feinsinnigen Gerichten.

Wien 12, Meidlinger Markt heuundgabel.at

1 / Chicken Karate Neu am Vorgartenmarkt: Die Mochi-Macher (mit Stammhaus in der Praterstraße) haben hier ein feines Hendl-Lokal in die Welt gesetzt. Dabei geht es u. a. um eine japanische Art des Backhendls in Panko-Panier ("Karaage") mit Bio-Hendlfleisch und süchtig machenden Saucen.