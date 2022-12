Welcher Wein passt zu diesem Essen?

Alexander Koblinger treibt in der Freizeit viel Sport. Er darf sich Master Sommelier nennen, ein rarer Titel, den man sich in London im Lauf von mehreren Examen erwirbt, und um die durchzustehen braucht man die Mentalität eines Langstreckenläufers. Mittlerweile coacht Koblinger andere österreichische Sommeliers bei der Vorbereitung auf diesen prestigeträchtigen Titel, der so etwas wie die drei Michelinsterne für die Weinkunst darstellt. Er bildet auch junge Sommeliers aus, die in den Restaurants der Familie Döllerer arbeiten.

Auch Koblinger betrachtet ein Gericht von den Komponenten und deren Textur her, wenn er an die Auswahl der passenden Weine geht. „Um der Kalbsbrust und dem Schaum aus den Krustentieren einen Kontrapunkt zu geben, wählte ich die Form von Perlen und , deshalb gab es den Extra Brut Blanc de Noirs 2015 von Willi Bründlmayer, auch wegen der Vanille in dem Gericht. Sekt und Champagner helfen, wenn ein Gericht durch Fett oder eine Buttersauce eine gewisse Breite bekommt, eine Cremigkeit, der man etwas entgegensetzen darf.“

Ortet Koblinger irgendwelche Weintrends, etwas, das man als Weinliebhaber fürs kommende Jahr beherzigen muss? „Man muss mehr auf den Welschriesling schauen“, sagt er und gibt dabei eine Sorten- und auch eine Empfehlung für eine Weinregion ab, die Steiermark.

Säure und Süße