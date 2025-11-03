Von Herbert Hacker 5 / PASTAMARA Das italienische Restaurant im Ritz-Carlton Wien sorgt alljährlich im Spätherbst für außergewöhnliche, mediterrane Trüffelgerichte. So gut kann essen in einem Hotel sein – mit einem "Mercato del Tartufo" und diversen Trüffel-Menüs im November.

4 / EDLINGERS TEMPEL

Etwas verstecktes Restaurant in der Praterstraße. Thomas Edlinger veranstaltet alle Jahre einen Trüffelmarkt (jeden Samstag ab 8. November 2025). In dieser Zeit sitzt auch der Hobel locker, mit viel Erfahrung werden hier großartige Trüffelgerichte serviert.

Wien 2, Praterstraße 56 Tel.: 01/2140179 Öffnungszeiten: Di–Sa 11–15, 18–23 geschmacks-tempel.at

3 / Fuhrmann Ab 4. November gibt es erstklassige Weiße Alba Trüffel zu hausgemachten Tagliatelle, Eierspeis oder Erdäpfelpüree, Blattspinat und Dotter. So einfach so gut! Dazu hervorragende Weinbegleitung vom Chef Hermann Botolen.

Wien 8, Fuhrmannsgasse 9 Tel.: 01/944 2145 Öffnungszeiten: Mo 18–23, Di–Fr 12–15, 18–23 restaurantfuhrmann.com

2 / Albert Wirt und Koch Mario Bernatovic holt sich jedes Wochenende die kostbaren Knollen selbst aus Kroatien, wo die berühmte weiße Trüffel genauso gedeiht wie im italienischen Piemont. Gehobelt wird über Nudeln oder Eierspeis. Top-Qualität.

Wien 8, Albertgasse 39 Tel.: 01/9567114 Öffnungszeiten: Mo–Sa 15–01 albert.bar

1 / Made in Sud Sehr charmantes Lokal mit einer außergewöhnlich guten Pasta- und Fischküche. Über die hausgemachten Pastavarianten werden derzeit Trüffel gehobelt, als gäbe es kein Morgen. Für Trüffelfreaks eine Pflichtadresse.