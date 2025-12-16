Stück um Stück zum Weihnachtsglück: Feine Rezepte für den Keksteller
Spekulatius-Pralinen und Erdnuss-Dattel-Konfekt: Zwei unkomplizierte Köstlichkeiten, die auf der Zunge zergehen.
Kaum sind die Zutaten bereit, schon stehen diese zwei süßen Leckerbissen aus der Pâtisserie auf dem Tisch – so schnell, dass man fast meinen könnte, das Christkind hätte heimlich bei der Herstellung mitgeholfen. Zart im Biss, vielseitig auf dem Keksteller und ideal zum Verschenken.
Spekulatius-Pralinen
Zutaten
- 120 g Spekulatius- oder Karamellkekse
- 80 g Spekulatiuscreme
- 50 g Frischkäse
Für die Glasur
- 100 g weiße Schokolade
- 30 g Spekulatiuscreme
- 2 TL Spekulatiuscreme zum Verzieren
Zubereitung
- Kekse fein zerbröseln, mit Spekulatiuscreme und Frischkäse gut vermengen.
- Masse zu kleinen Kugeln formen, auf Backpapier legen und kalt stellen.
- Weiße Schokolade schmelzen und mit der Spekulatiuscreme vermischen. Die Kugeln in die Glasur tauchen, abtropfen lassen und auf Backpapier setzen.
- 2 TL Spekulatiuscreme erwärmen und mit einem Löffel die Pralinen dekorativ beträufeln.
Erdnuss-Dattel-Konfekt
Zutaten
- 6 große Medjoul Datteln
- 30 g Erdnussmus
- 10 g gehackte Erdnüsse
- 20 g weiße Schokolade
- 50 g Bitterschokolade
- 20 g Milchschokolade
- optional: Goldpulver zum Verzieren
Zubereitung
- Datteln entsteinen, längs aufschneiden, dicht rechteckig auf Backpapier legen und mit einem Nudelholz flach rollen.
- Weiße Schokolade schmelzen, mit Erdnussmus und gehackten Erdnüssen vermengen. Mischung gleichmäßig auf den Datteln verteilen und 30 min kühl stellen.
- Bitter- und Milchschokolade schmelzen, dünn auf Backpapier oder Konditorfolie ausstreichen. Dattelplatte mit der Erdnussseite nach unten daraufsetzen, Oberseite mit Schokolade bestreichen und fest werden lassen.
- Optional mit Goldpulver verzieren und in Stücke schneiden.
Kommentare