Stück um Stück zum Weihnachtsglück: Feine Rezepte für den Keksteller

Spekulatius-Pralinen und Erdnuss-Dattel-Konfekt: Zwei unkomplizierte Köstlichkeiten, die auf der Zunge zergehen.

von Katharina Baumhakel

16.12.25

Kaum sind die Zutaten bereit, schon stehen diese zwei süßen Leckerbissen aus der Pâtisserie auf dem Tisch – so schnell, dass man fast meinen könnte, das Christkind hätte heimlich bei der Herstellung mitgeholfen. Zart im Biss, vielseitig auf dem Keksteller und ideal zum Verschenken. 

Spekulatius-Pralinen

Zutaten
  • 120 g Spekulatius- oder Karamellkekse
  • 80 g Spekulatiuscreme
  • 50 g Frischkäse
Für die Glasur
  • 100 g weiße Schokolade
  • 30 g Spekulatiuscreme
  • 2 TL Spekulatiuscreme zum Verzieren
Zubereitung
  1. Kekse fein zerbröseln, mit Spekulatiuscreme und Frischkäse gut vermengen.
  2. Masse zu kleinen Kugeln formen, auf Backpapier legen und  kalt stellen.
  3. Weiße Schokolade schmelzen und mit der Spekulatiuscreme vermischen. Die Kugeln in die Glasur tauchen, abtropfen lassen und auf Backpapier setzen.
  4. 2 TL Spekulatiuscreme erwärmen und mit einem Löffel die Pralinen dekorativ beträufeln.
Spekulatius-Pralinen und Erdnuss-Dattel-Konfekt liegen dekorativ mit Erdnüssen auf einer dunklen Platte.

Wer es weniger süß und ein bisschen knackiger mag, kann einen Teil der Spekulatiusbrösel durch geriebene Walnüsse ersetzen und die Praline mit einer ganzen Walnuss verzieren.

Erdnuss-Dattel-Konfekt

Zutaten
  • 6 große Medjoul Datteln
  • 30 g Erdnussmus
  • 10 g gehackte Erdnüsse
  • 20 g weiße Schokolade
  • 50 g Bitterschokolade
  • 20 g Milchschokolade
  • optional: Goldpulver zum Verzieren
Zubereitung
  1. Datteln entsteinen, längs aufschneiden, dicht rechteckig auf Backpapier legen und mit einem Nudelholz flach rollen.
  2. Weiße Schokolade schmelzen, mit Erdnussmus und gehackten Erdnüssen vermengen. Mischung gleichmäßig auf den Datteln verteilen und 30 min kühl stellen.
  3. Bitter- und Milchschokolade schmelzen, dünn auf Backpapier oder Konditorfolie ausstreichen. Dattelplatte mit der Erdnussseite nach unten daraufsetzen, Oberseite mit Schokolade bestreichen und fest werden lassen.
  4. Optional mit Goldpulver verzieren und in Stücke schneiden.

 

 

