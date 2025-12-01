Von Decentral bis Neo Masa: Die 5 besten Pop-Ups in Wien

5 / Vogelfrei Alle Jahre wieder fliegt das Team des Taubenkobels nach Wien, um in coolen Locations aufzukochen. In diesem Jahr rocken Barbara Eselböck und Alain Weissgerber das Atelier Augarten. Dort entstehen kulinarische Kunstwerke wie gegarte Jakobsmuschel mit Yuzu und Bittersalat-Creme.

Adresse: Scherzergasse 1A,

1020 Wien Website: taubenkobel.at

4 / Horváth bei Herzig 'Fuck Kaviar“ heißt das neue Menü des Berliner Zwei-Sterne Restaurants Horváth, mit dem Sebastian Frank bald in Wien zu Gast sein wird. Da übernimmt er zum zweiten Mal die Küche von Sören Herzig. Es gibt vor allem pflanzliche Zutaten – tierische Produkte nur punktuell.

Adresse: Schanzstraße 14,

1150 Wien Website: restaurant-herzig.at

3 / Neo Masa Pop-up am Heumarkt mit türkisch-asiatischer Fusionsküche bis 15.1. Unter dem Motto „Where East Meets East“ setzt man auf Aromen vom Bosporus bis Fernost. Dabei entstehen Gerichte wie Enten-Nigiri mit gewürztem, osmanischem Pilaw. Türkische Küche neu gedacht, modern interpretiert.

Adresse: Schrankgasse 10,

1070 Wien Website: neomasa.com

2 / Freid & Speissi Im koreanischen BBQ-Lokal Sang Sang hat eine Pop-up-Reihe gestartet, bei der Korean Fried Chicken im Mittelpunkt steht. David Yang will mit drei Hauptspeisen aus koreanischem Comfort-Food begeistern: Marinierte Flügel, Gochujang-Burger und Hendl auf Waffel.

Adresse: Gumpendorfer Straße 14,

1060 Wien

1 / Decentral Das legendäre Kaffeehaus Café Central wird umgebaut. Kein Grund zu trauern, alternativ wurde ein paar Meter weiter entfernt das Decentral als Pop-up gegründet. Dort gibt es auch kreative Drinks. Highlight: die Bar Non Lieu – inspiriert von Adolf Loos’ American Bar.