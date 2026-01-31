Limetten gegen Winterblues: Frische Rezeptideen für kalte Tage

Eisiger Wind schlägt mir entgegen, als ich an diesem Morgen über den Markt ins Café eile. Der Jänner hat gezeigt, dass uns der Winterfrost doch noch manchmal besucht. Ich habe allerdings beschlossen, aus dem Winterschlaf aufzuwachen und ein bisschen Frühlingsluft in meine Küche wehen zu lassen. Die bunten Marktsteigen voller Obst und Gemüse, die heute draußen im Freien stehen dürfen, da die Temperatur über den Gefrierpunkt geklettert ist, helfen mir dabei. Anfang Februar ist eindeutig Agrumenzeit. Wie herrlich leuchten die verschiedenen Orangetöne der Mandarinen, Clementinen und Orangen. Die Blutorangen verraten sich durch dunkelrote Flecken in der Schale, die Zitronen leuchten sonnengelb.

Vorfreude auf den Sommer Besonders gefallen mir die grünen Blätter an den großen Exemplaren. Und dort erspähe ich die grünen Limetten, erfreulicherweise in Bio-Qualität, wäre doch schade, die Schale nicht zu verwenden! "Der nächste Sommer kommt bestimmt!", rufe ich den Standlern zu. "Und mit ihm unsere Feste, vor allem das Salsafest wird wieder der Knaller, da werden wir viele Limetten brauchen", lache ich. Erol schaut mich verschmitzt an: "Florian ist berühmt für seine Mojito-Station, da stehen die Gäste Schlange!"

Im Café schnappe ich mir gleich den Ältesten und nagle ihn bezüglich der Termine der verschiedenen Feiern fest. Nicht auszudenken, wenn wir genau beim Sommerfest auf Urlaub wären! Dann husche ich in die Küche und hole mir bei Daniel Inspiration für die grüne Zitrusfrucht. Er schwärmt mir von den gesundheitlichen Vorteilen des Kefirs vor, und da kommt mir die Idee eines unkomplizierten Wintersalates.

Vor meinem geistigen Auge kann ich ihn schon sehen: bunte, knackige Wintersalate geben sich ein Stelldichein mit cremiger, frischer und ach so gesunder Mousse. Der schlanke Stangenzeller hüpft schnell in die Pfanne, dadurch wird er zarter, behält aber trotzdem seinen Biss. Haselnüsse geben den Knuspereffekt, die Limette hat gleich zweimal ihren Auftritt: im Mousse und als raffiniertes Topping. Wie gut, einen großzügigen Koch im Team zu haben, der seine Geheimrezepte verrät!

Tipp Limetten vor dem Pressen fest mit der Hand rollen, so geben sie noch mehr Saft.