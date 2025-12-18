Ein Luftikus mit Birnenrausch: Joghurt-Mousse mit Rotwein-Birnen
Für alle, die nach opulenten Festessen ein leichtes Winterdessert wollen, ist dieses Rezept genau das Richtige.
Ein himmlisches Dessert: Diese luftige Joghurt-Mousse trifft auf aromatische Rotwein-Birnen und vereint frische Leichtigkeit mit fruchtigem Aromenreichtum. Das einfache Rezept lässt sich bestens vorbereiten und ist ideal als Abschluss eines winterlichen Menüs.
Joghurt-Mousse
Zutaten für 4 Personen
- 250 ml Schlagobers
- 2–3 EL Zucker
- 500 ml Joghurt
- Saft einer Zitrone
- 4 Blatt Gelatine oder 2 g Agar-Agar
Zubereitung
- Schlagobers steif schlagen und Joghurt mit Zucker vermischen.
- Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit dem Zitronensaft bei niedriger Hitze auflösen.
- Geliermasse mit etwas Joghurt temperieren und sofort unter die übrige Creme rühren. Alternativ Agar-Agar mit Zitronensaft verrühren und 2 min köcheln lassen. Anschließend wie bei Gelatine verfahren.
- Schlagobers unterheben. Die Mousse in eine Schüssel oder kleine Schälchen füllen und mindestens 4 Stunden kaltstellen.
Rotwein-Birnen
Zutaten für 4 Personen
- 4 bis 6 kleine Birnen
- 1/2 l Rotwein
- 1/4 l Portwein
- 3 bis 4 EL Zucker
- Pfefferkörner, Vanille, Sternanis
Zubereitung
- Rotwein, Portwein, Zucker, Vanille, Pfefferkörner und Sternanis aufkochen. Geschälte Birnen zugeben. Sie sollen dabei fast ganz von Flüssigkeit bedeckt sein.
- Birnen weich dünsten und im Wein-Sud auskühlen lassen.
- Die Birnen in Schälchen anrichten, die Flüssigkeit zur Hälfte einkochen und über die Birnen gießen. Kühl stellen und mit Joghurt-Mousse servieren.
Tipp
Alternativ passen die Rotwein-Birnen auch zu einer Käse-Selektion – etwa zu cremigem Brie, aromatischem Taleggio, würzigem Pecorino, nussigem Gruyère, mildem Ziegen- oder intensiverem Blauschimmelkäse.
Kommentare