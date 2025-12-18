Eine pochierte Birne in einer Schale, garniert mit Sternanis, neben einem Schälchen Creme.
Ein Luftikus mit Birnenrausch: Joghurt-Mousse mit Rotwein-Birnen

Für alle, die nach opulenten Festessen ein leichtes Winterdessert wollen, ist dieses Rezept genau das Richtige.

von Katharina Baumhakel

18.12.25

Ein himmlisches Dessert: Diese luftige Joghurt-Mousse trifft auf aromatische Rotwein-Birnen und vereint frische Leichtigkeit mit fruchtigem Aromenreichtum. Das einfache Rezept lässt sich bestens vorbereiten und ist ideal als Abschluss eines winterlichen Menüs.

Joghurt-Mousse

Zutaten für 4 Personen

  • 250 ml Schlagobers
  • 2–3 EL Zucker
  • 500 ml Joghurt
  • Saft einer Zitrone
  • 4 Blatt Gelatine oder 2 g Agar-Agar

Zubereitung

  1. Schlagobers steif schlagen und Joghurt mit Zucker vermischen.
  2. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit dem Zitronensaft bei niedriger Hitze auflösen.
  3. Geliermasse mit etwas Joghurt temperieren und sofort unter die übrige Creme rühren. Alternativ Agar-Agar mit Zitronensaft verrühren und 2 min köcheln lassen. Anschließend wie bei Gelatine verfahren.
  4. Schlagobers unterheben. Die Mousse in eine Schüssel oder kleine Schälchen füllen und mindestens 4 Stunden kaltstellen.
Eine Rotwein-Birne mit Sud und Rosmarin liegt in einer Schale, daneben steht cremige Joghurt-Mousse, umgeben von Sternanis und Pfefferkörnern.
Rotwein-Birnen

Zutaten für 4 Personen

  • 4 bis 6 kleine Birnen
  • 1/2 l Rotwein
  • 1/4 l Portwein
  • 3 bis 4 EL Zucker
  • Pfefferkörner, Vanille, Sternanis

Zubereitung

  1. Rotwein, Portwein, Zucker, Vanille, Pfefferkörner und Sternanis aufkochen. Geschälte Birnen zugeben. Sie sollen dabei fast ganz von Flüssigkeit bedeckt sein.
  2. Birnen weich dünsten und im Wein-Sud auskühlen lassen.
  3. Die Birnen in Schälchen anrichten, die Flüssigkeit zur Hälfte einkochen und über die Birnen gießen. Kühl stellen und mit Joghurt-Mousse servieren.

Tipp

Alternativ passen die Rotwein-Birnen auch zu einer Käse-Selektion – etwa zu cremigem Brie, aromatischem Taleggio, würzigem Pecorino, nussigem Gruyère, mildem Ziegen- oder intensiverem Blauschimmelkäse.

