Die Top 10 Gasthäuser in Tirol 2026

von Herbert Hacker Mithilfe einer Fach- und einer Publikumsjury haben wir die 10 besten Gasthäuser Tirols für "Aufgetischt" zusammengetragen. Erreichten mehrere Lokale die gleiche Punktezahl, kann es vorkommen, dass sie ex aequo auf dem gleichen Platz liegen. Platz 4: Der Hoferwirt Bewertung gesamt: 86 von 100 Punkten

Der Hoferwirt ©Der Hoferwirt

Zum „Hoferwirt“ im alten Ortskern von Neustift im Stubaital gehören auch eine eigene Landwirtschaft, eine eigene Fischzucht und eine eigene Jagd. Und genau das macht das Haus so besonders. Wer sich hier eine Rindsuppe vom hauseigenen Almochsen gönnt, dem wird rasch klar, wie eine „echte“ Rindsuppe schmecken muss. Auch in Vergessenheit geratene Gerichte finden sich hier immer wieder auf der Speisekarte.

Essen 43 von 50 Getränke 13 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 22 von 25

6167 Neustift im Stubaital, Dorf 12 hoferwirt.at

Platz 3: Penzinghof Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Penzinghof ©Penzinghof

Der Penzinghof in Oberndorf, nur etwa fünf Kilometer von Kitzbühel und St. Johann entfernt, beeindruckt nicht nur mit seinem herrlichen Panoramablick auf das Kitzbüheler Horn und den Wilden Kaiser. Das Haus steht zugleich für gelebte Regionalität und nachhaltige Genusskultur. Wirtin Christine Lindner und ihr Küchenchef Andy Grünwald verfolgen das klare Ziel, die Küche ausschließlich mit Produkten aus der unmittelbaren Umgebung zu gestalten. Und das gelingt auch deshalb, weil vieles aus eigener Landwirtschaft stammt.

Essen 43 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

6372 Oberndorf in Tirol, Penzingweg 14 penzinghof.at

Platz 3: Berghof Pfunds Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Berghof Pfunds ©Berghof Pfunds

Der „Berghof“ der Familie Thöni befindet sich auf 1.400 Meter Seehöhe. Juniorchef und Küchenchef Andreas Thöni hat bei Johann Lafer gelernt und sorgt am Herd für Spezialitäten, wie etwa einen geschmorten Schlögel vom Bergschaf mit Erdäpfeln und Schmorgemüse, eine Art Signature Dish des Hauses. Überhaupt spielt hier das Tiroler Bergschaf aus eigener Haltung eine wesentliche Rolle. Daraus entstehen Gerichte wie etwa ein Lammburger oder Lammrücken auf Bergheu.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

6542 Pfunds, Greit 364 berghof-pfunds.com

Platz 3: Wirtshaus der Stern Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Wirtshaus der Stern ©Wirtshaus der Stern

Im Hotel-Gasthof Stern hat man die Begriffe Nachhaltigkeit und Saisonalität schon vor ewigen Zeiten ernst genommen. In der Küche werden meist ganze Tiere verarbeitet, im Gasthof Stern wird das schon seit jeher so gemacht. Viele Produkte wie Erdäpfel, Getreide, Obst, Kräuter und Beeren stammen aus eigener Landwirtschaft, der Rest wird bei bäuerlichen Betrieben in der Region eingekauft und zu einer bodenständigen, modern interpretierten Tiroler Küche verarbeitet.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

6416 Obsteig, Unterstrass 253 hotelstern.at

Platz 3: Ledererwirt Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Ledererwirt ©Ledererwirt

Hier profitiert man mehr denn je von der Kombination aus Land- und Gastwirtschaft, weil viele Zutaten aus der Lederer Landwirtschaft stammen oder im Wirtshaus von Hand selbst hergestellt werden. Ein beliebtes Ereignis ist das jährliche Schlachtschüsselessen im Oktober, während Wildgerichte ganzjährig auf der Speisekarte stehen.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

6341 Ebbs, Buchberg 47 ledererhof.tirol

Platz 2: Restaurant zum Nester Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Restaurant zum Nester ©Restaurant zum Nester

In dem schönen 300 Jahre alten „Gasthof Nester“ sorgt Georg Hauser junior in fünfter Generation für eine Tiroler Wirtshauskost mit viel Fleisch und Innereien. Und er kann aus dem Vollen schöpfen, denn beim „Nester“ handelt es sich um einen der wenigen Metzgerwirte, die es noch gibt. Geschlachtet wird im Haus, die Trockenreife erfolgt hier noch nach alter Tradition.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

6275 Stumm, Dorf 24 nester.at

Platz 2: Metzgerwirt Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Metzgerwirt ©Metzgerwirt

In den urigen und gemütlichen Hundsbichler Stuben mit Tiroler Kachelofen wird eine traditionelle, Tiroler Küche serviert. Dazu verwendet man ausschließlich regionale Zutaten. Fleischspezialitäten stammen aus der eigenen Metzgerei und Gemüse von Bauern aus dem Tiroler Inntal. Der Logenplatz des Gasthofes ist die große Sonnenterrasse mit Blick auf die Laimacher Aue und die majestätischen Zillertaler Berggipfel.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

Laimach 190, 6283 Hippach metzgerwirt-zillertal.at

Platz 2: Restaurant Erbhofa Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Restaurant Erbhofa ©Restaurant Erbhofa

Im Restaurant „Erbhofa“ in Gerlos im Zillertal mit schönen Stuben, Kamin und Fichtenholz an Decken und Wänden wird eine Tiroler Wirtshausküche modern umgesetzt. Viele traditionelle Rezepte stammen aus dem Fundus der Oma, etwa Schlutzkrapfen mit Spinat und Frischkäse, Almochsengulasch mit Polenta und Gemüse oder Knödeltris. Auch die regelmäßigen Käsefondue-Abende sind beliebt. Das Restaurant gehört zum Farm Resort der Familie Geisler, die auch über eine eigene Landwirtschaft verfügt, die Fleisch fürs Lokal produziert.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

6281 Gerlos, Gmünd 34a farmresort.at

Platz 2: Wilder Mann Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Wilder Mann ©Wilder Mann

Typisches Tiroler Gasthaus mit langer Geschichte. Seit 1985 wird es von der Familie Schatz geführt. Die gemütlichen Stuben im Tiroler Stil haben fast schon Museumscharakter. So etwas findet man nur noch selten. Die Küche setzt auf regionale Produkte, viele Zutaten stammen aus eigener Landwirtschaft oder aus der Umgebung. Die traditionelle aber stets anspruchsvolle Wirtshausküche umfasst Gerichte wie Tiroler Kalbsleber mit Kapernrahmsauce, Kalbsrahmbeuschel, Gebirgsforelle mit Wurzelgemüse, Zwiebelrostbraten oder Hochrippe vom Grill.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

6072 Lans, Römerstraße 12 wildermann-lans.at

Platz 1: Landgasthof Linde Bewertung gesamt: 93 von 100 Punkten

©Landgasthof Linde

Die „Linde“ ist eines der ältesten Gasthöfe Tirols. Hier pflegt man eine Tiroler Wirtshausküche, wie sie selten geworden ist. Küchenchef Georg Ebster setzt unter anderem auf bewährte und alte Tiroler Rezepte, die er auf eine ganz persönliche Art verfeinert. Die Bandbreite reicht von Zillertaler Ofenleber mit Speck-Wirsing und Kartoffelpüree bis zu handgemachten Schlutzkrapfen mit Spinat-Topfenfülle. Das Beuschl zählt zu den besten des Landes. Neben dem Gasthaus gibt es Übernachtungsmöglichkeiten im historischen Stammhaus und im nahe gelegenen Landhaus Erna.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

6275 Stumm, Dorf 2 landgasthof-linde.at