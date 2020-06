Erste Bilder des iPhone 5 aufgetaucht

Während in den vergangenen Wochen immer wieder Bilder von einzelnen Bauteilen der kommenden iPhone-Generation auf Technik-Blogs auftauchten, hat nun der japanische Reperatur-Dienst iLab diese Bauteile erstmals zusammengefügt. Auf den am Sonntag veröffentlichten Bildern ist die sechste Generation des Apple-Smartphones zu sehen, unter anderem am verkleinerten Dock-Connector zu erkennen.