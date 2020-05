Erfolg hängt vom familiären Hintergrund ab

Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Arbeiterkammer (AK) beauftrage Studie der Wirtschaftswissenschafter Rene Böheim und Christina Judmayr ( Uni Linz). Für ihre am Dienstag präsentierte Untersuchung zur Chancengleichheit analysierten sie Daten von über 190.000 Geschwisterpaaren in Österreich.

Hintergrund der Untersuchung: Je stärker der Zusammenhang zwischen familiärer Herkunft und späterem Lebenserfolg, desto geringer ist die Chancengleichheit einer Gesellschaft. Ähneln sich also die Bildungsabschlüsse bzw. Einkommen von Geschwistern, spricht das für eine ungleiche Chancenverteilung.