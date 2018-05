"Er hat eine Waffe": Frau hinterlässt Notiz als Hilferuf

Die junge Frau, deren Name in den Medien nicht genannt wird, erkundigte sich laut Polizeibericht beim Zahnarzt nach der Toilette und benutzte diese auch. Als sie zurückkam, schob sie dem Mitarbeiter an der Rezeption heimlich einen Zettel zu – auf besagte Sätze zu lesen waren.

Der Mitarbeiter kam der Bitte der Frau nach und alarmierte die Polizei, die das Paar noch am Gelände der Tierklinik auflas. Jeremy Floyd hatte eine geladene Waffe bei sich. Floyd, der in der Vergangenheit bereits wegen Drogenbesitz und Diebstahl angezeigt wurde, wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Unterschiedliche Aussagen

Seine Begleiterin wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man eine Gehirnerschütterung diagnostizierte. Noch im Spital nahm die Polizei die Aussage der Frau auf. Ihren Ausführungen zufolge sei am vergangenen Mittwoch ein Streit zwischen ihr und ihrem Freund ausgebrochen und eskaliert. Ihr Freund sei aus Eifersucht wütend geworden, woraufhin sie aus Angst aus dem Fester des gemeinsamen Schlafzimmers sprang. Ihren Angaben zufolge habe sie versucht zu fliehen, ihr Partner habe sie verfolgt, an den Haaren gepackt und sie zurück ins Haus gezerrt, wo er begonnen habe, auf sie einzuschlagen. Laut Zeugenaussage des Opfers habe er sie auch mit einer Waffe bedroht. Sie habe versucht, ihm die Waffe zu entreißen, woraufhin zwei Schüsse ausgelöst wurden und sie für 22 Stunden in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf fiel.

Als sie aufwachte, sei ihr die Idee gekommen, unter einem Vorwand den Tierarzt aufzusuchen. Sie sagte ihrem Freund, dass es dem Hund nicht gut gehe und er zum Tierarzt müsse. Floyd habe daraufhin zwar eingewilligt, sei aber mitgekommen und habe während der Fahrt gedroht, sie zu töten.

Jeremy Floyd streitet die Vorwürfe ab. Seine Schilderungen decken sich nur teilweise mit jenen der Frau. Gegenüber der Polizei sagte er aus, dass seine Freundin sich durch den Sprung aus dem Schlafzimmerfenster und das Abfeuern der Schusswaffe das Leben habe nehmen wollen.

"Gedankt sei Gott für den Mut dieser Frau"

Die Polizeiwachstation Volusia County Sheriff's Office teilte das Foto des Hilferufs auch auf Facebook. "Gedankt sei Gott für den Mut dieser Frau", schrieb der Volusia County Sheriff Mike Chitwood zudem auf Twitter. Der Mann sei bis Sonntag in Gewahrsam gewesen. Gegen ihn wurde unter anderem Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet.